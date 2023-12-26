«Выехал на встречку»: под Ангарском в жёстком ДТП погибла водитель Nissan AD

Серьезное ДТП произошло вечером 25 декабря на пятом километре автодороги Ангарск-Тальяны. Известно, что 73-летний водитель автомобиля «Део Матис» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем марки «Ниссан АД».