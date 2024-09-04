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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Acer представила концепт игрового ноутбука со съёмным геймпадом Игровые ноут...

Acer представила концепт игрового ноутбука со съёмным геймпадом Игровые ноут...

Acer представила концепт игрового ноутбука со съёмным геймпадомИгровые ноутбуки мало чем отличаются: стандартный формфактор, клавиатура с подсветкой (иногда механическая), большой тачпад, громкие динамики и, конечно, производительная начинка внутри с мощным охлаждением.

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