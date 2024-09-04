Acer представила концепт игрового ноутбука со съёмным геймпадом Игровые ноут...

Acer представила концепт игрового ноутбука со съёмным геймпадомИгровые ноутбуки мало чем отличаются: стандартный формфактор, клавиатура с подсветкой (иногда механическая), большой тачпад, громкие динамики и, конечно, производительная начинка внутри с мощным охлаждением.
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