Acer представила концепт игрового ноутбука со съёмным геймпадом Игровые ноут...

Acer представила концепт игрового ноутбука со съёмным геймпадомИгровые ноутбуки мало чем отличаются: стандартный формфактор, клавиатура с подсветкой (иногда механическая), большой тачпад, громкие динамики и, конечно, производительная начинка внутри с мощным охлаждением.