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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Опять им хочется захватить Хартленд

Опять им хочется захватить Хартленд

Термин «Хартленд» (то есть в буквальном переводе на русский «сердцевина», «срединная земля») придумал британский географ Хэлфорд Маккиндер в начале XX века.

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Комментарии
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Eduard
А англосаксы всю жизнь ищут что прихватить!
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14 час.
Лидия
Самое страшное для запада начинается, когда Харленд напитывается именно, к сожалению, нашей кровью. Ответ для запада всегда страшен, просыпается дракон-защитник своей территории и кто знает, кого из них он снесёт в этот раз. Их теневой правитель Обамка, непонятно какого он рода племени, стремится побольше уничтожить белого населения, готовит предсказанную войну белых и чёрных. Все заднеприводные имеют какие-то психические отклонения, видимо и у него они проявляются в таком виде. Не зря Библия пишет о таких людях, горе от них по всей земле.
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8 час.

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