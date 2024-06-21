Опять им хочется захватить Хартленд

Лидия

Самое страшное для запада начинается, когда Харленд напитывается именно, к сожалению, нашей кровью. Ответ для запада всегда страшен, просыпается дракон-защитник своей территории и кто знает, кого из них он снесёт в этот раз. Их теневой правитель Обамка, непонятно какого он рода племени, стремится побольше уничтожить белого населения, готовит предсказанную войну белых и чёрных. Все заднеприводные имеют какие-то психические отклонения, видимо и у него они проявляются в таком виде. Не зря Библия пишет о таких людях, горе от них по всей земле.