Худрук «Покровка. Театр» Дмитрий Бикбаев объяснил отказ от системы добровольных пожертвований артистам из-за непонимания со стороны СМИ и театральной среды.
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