Российский разведчик оценил влияние дождливой погоды на боевую работу в зоне СВО

Боец российского отряда «Шторм» с позывным Джинн рассказал о специфике проведения разведки в условиях осенней непогоды в зоне спецоперации ВС РФ по защите Донбасса.
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