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Яков Кедми: Прислушайтесь к Путину! Украина может перестать существовать уже в 2025 году

Яков Кедми: Прислушайтесь к Путину! Украина может перестать существовать уже в 2025 году

Киев и страны Запада напрасно игнорируют предупреждения Владимира Путина, следствием отказа от переговоров на условиях России станет прекращение существования Украины как государства уже в следующем году.

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