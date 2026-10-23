Планирование поездки на Балтийское побережье часто начинается с простого, на первый взгляд, вопроса: где именно остановиться? Кажется, что оба курортных города — Зеленоградск и Светлогорск — находятся рядом и предлагают примерно одинаковый набор впечатлений.