В Подмосковье искусственный интеллект занялся автобусными остановками

Нейросеть помогает своевременно оптимизировать работу общественного транспорта.В Подмосковье очереди на автобусных остановках теперь выявляет искусственный интеллект (ИИ), который выявляет скопление людей с точностью до 95%, сообщает региональное министерство государственного управления, информационных технологий и связи.
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