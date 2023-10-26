ВНИМАНИЕ!с 20 по 30 октября 2023 года проводится республиканская профилактическая акция:´Не будь невидимкой на дороге´по предупреждению ДТП с участием пешеходов и велосипедистов, популяризации использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время сутокПомните - использование светоотражающих элементов это не только .