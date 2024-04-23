Голова ледохода находится в 188 километрах от Архангельска

Ледоход на Северной Двине продолжается. Сообщается о подвижках в 84 километрах от областной столицы.Существенных изменений в ледовой обстановке за ночь не произошло, сообщает Гидрометцентр Северного УГМССегодня в 7 утра произошел прорыв ледяного затора на реке Северной Двине в районе села Пиньгиша (198 километров от Архангельска), который удерживался с 17 апреля.
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