В России разработали многофункциональную платформу для бойцов

Российские разработчики создали автономную мобильную платформу, способную выполнять самые разные задачи на линии боевого соприкосновения, рассказал «Известиям» представитель компании-разработчика «А-Системс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии