ФСБ задержала в Крыму двух россиян за передачу Киеву данных об объектах МО

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух граждан России, которые, по данным ведомства, передавали украинским спецслужбам сведения об объектах Министерства обороны РФ.
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