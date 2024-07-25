Яна Поплавская против Лолиты: "Это же откровенная провокация"

O Olga Пенсионерке Лолите 60 лет. Хватит ей на сцене кривляться, да ещё выступать с провокационным репертуаром, пора на покой! Не должно быть таких лолит в принципе на российской сцене сегодня.

Владимир Петросов Эта старая кляча скрипит, но всё ещё держится. Хоть бы один раз эта дура заглянула на подобные форумы и убедилось бы в том, как НАРОД, в натуре, к ней относится в принципе.