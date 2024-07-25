Страна и люди
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Страна и люди

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Яна Поплавская против Лолиты: "Это же откровенная провокация"

Яна Поплавская против Лолиты: "Это же откровенная провокация"

В российском шоу-бизнесе разгорелся новый скандал: актриса Яна Поплавская резко раскритиковала певицу Лолиту за её недавний концерт в Москве, на котором прозвучали сомнительные треки, включая песню уехавшего рэпера Моргенштерна*.

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Комментарии
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O
Olga
Пенсионерке Лолите 60 лет. Хватит ей на сцене кривляться, да ещё выступать с провокационным репертуаром, пора на покой! Не должно быть таких лолит в принципе  на российской сцене сегодня.
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15 час.
Владимир Петросов
Эта старая кляча скрипит, но всё ещё держится. Хоть бы один раз эта дура заглянула на подобные форумы и убедилось бы в том, как НАРОД, в натуре, к ней относится в принципе.
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15 час.
Елена Верия
Ну, и как тут не удивляться?.. Зачем вот так осознанно продолжают пиарить &quot;этих&quot;? Кроме раздражения к данным персонам нет ничего больше! Просто бесят!
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15 час.

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