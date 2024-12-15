«На самом деле он очень милый!» История о том, как дружной семье удалось превратить дикого зверя в домашнего пушистика

Представьте себе котёнка. Да-да, прямо сейчас представьте! Что вы видите? Наверняка в вашем воображении сразу возникает маленький, милый пушистик, мурлыкающий у вас в тёплых ладошках… А если это будет двенадцатикилограммовый дикий котяра с хищным взглядом и острыми клыками? Эта дружная семья из Манчестера (Великобритания) представляет себе милых котят именно так! Не так давно Келли и Себ Джонс взяли на воспитание настоящего «биг босса» семейства кошачьих – дикого африканского сервала.