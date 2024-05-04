В Лос-Анджелесе прошёл фестиваль ИИ-кино — оно уже почти неотличимо от тради...

В Лос-Анджелесе прошёл фестиваль ИИ-кино — оно уже почти неотличимо от традиционногоНа этой неделе компания Runway AI, разрабатывающая инструменты для создания и редактирования видео с использованием искусственного интеллекта, провела в Лос-Анджелесе уже второй ИИ-кинофестиваль.