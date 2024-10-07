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Политический вестник

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  • Владимир Алтайцев
    Закончится  СВО, так что, вокруг  России исчезнут враги? Не исчезнут. Значит, будем  иметь хорошее оружие. Что не так...Мы победим в СВО....
  • Николай Герасименко
    Завязывай свой плачь Ярославны! Ты как штатный всепропальщик в каждой бочке затычка. Я не скажу, что у нас в стране н...Мы победим в СВО....
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    Можно сделать вывод, что мы в состоянии войны с США. Автор, этот вывод сделан уже давно! Сегодня Мир балансирует опят...Побег, отзыв, под...

Побег, отзыв, подготовка к войне? Посол Антонов отбыл из США: Есть версии и официальная позиция

Побег, отзыв, подготовка к войне? Посол Антонов отбыл из США: Есть версии и официальная позиция

Исходя из этой новой доктрины можно сделать вывод, что мы в состоянии войны с США. Обычно во время прямого столкновения, прямой войны послов отзывают.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Меня  другой  вопрос интересует - почему  послам враждебных нам  стран  дана возможность  вмешиваться  в наши внутренние  дела? Почему  граждане  РФ, поганки по  своей сути, бегают в посольство  США, как в кафе?
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20 час.
Геннадий Бережнов
Можно сделать вывод, что мы в состоянии войны с США. Автор, этот вывод сделан уже давно! Сегодня Мир балансирует опять на грани ядерного сумасшествия. Однако те кто испытал эти ужасы ушли в мир иной, а новое поколения танцует и пляшет и плохого в голове не держит! И нужна встряска для осмысления и она на подходе!
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16 час.

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