Побег, отзыв, подготовка к войне? Посол Антонов отбыл из США: Есть версии и официальная позиция

Меня другой вопрос интересует - почему послам враждебных нам стран дана возможность вмешиваться в наши внутренние дела? Почему граждане РФ, поганки по своей сути, бегают в посольство США, как в кафе?

Геннадий Бережнов

Можно сделать вывод, что мы в состоянии войны с США. Автор, этот вывод сделан уже давно! Сегодня Мир балансирует опять на грани ядерного сумасшествия. Однако те кто испытал эти ужасы ушли в мир иной, а новое поколения танцует и пляшет и плохого в голове не держит! И нужна встряска для осмысления и она на подходе!