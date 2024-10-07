Исходя из этой новой доктрины можно сделать вывод, что мы в состоянии войны с США. Обычно во время прямого столкновения, прямой войны послов отзывают.
Побег, отзыв, подготовка к войне? Посол Антонов отбыл из США: Есть версии и официальная позиция
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Меня другой вопрос интересует - почему послам враждебных нам стран дана возможность вмешиваться в наши внутренние дела? Почему граждане РФ, поганки по своей сути, бегают в посольство США, как в кафе?
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20 час.
Геннадий Бережнов
Можно сделать вывод, что мы в состоянии войны с США. Автор, этот вывод сделан уже давно! Сегодня Мир балансирует опять на грани ядерного сумасшествия. Однако те кто испытал эти ужасы ушли в мир иной, а новое поколения танцует и пляшет и плохого в голове не держит! И нужна встряска для осмысления и она на подходе!
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16 час.
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