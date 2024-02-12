Карты на стоп: в России зафиксирован всплеск фишинговых сайтов

Российский интернет заполнили поддельные онлайн-магазины. Как выяснили «Известия», мошенники, создающие фишинговые сайты, особенно активизировались в январе — появилось более пяти тысяч поддельных страниц банков, онлайн-игр и мессенджеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии