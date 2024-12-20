Масштабная кибератака остановила работу украинских реестров - утрачен доступ к базам ТЦК Украинские чиновники заявляют о самой масштабной кибератаке на государственные реестры страны.
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Масштабная кибератака остановила работу украинских реестров - утрачен доступ к базам ТЦК Украинские чиновники заявляют о самой масштабной кибератаке на государственные реестры страны.
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