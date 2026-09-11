Во Владивостоке врачу назначили ограничение свободы по делу о смерти пациента после колоноскопии Суд во Владивостоке признал врача-эндоскописта виновной в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.