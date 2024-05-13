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Голикова: Минздрав нашел отклонения по финансированию скорой помощи

Голикова: Минздрав нашел отклонения по финансированию скорой помощи

Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что Минздрав РФ выявил существенные отклонения по организации финансирования скорой помощи.

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