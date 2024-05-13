Голикова: Минздрав нашел отклонения по финансированию скорой помощи

Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что Минздрав РФ выявил существенные отклонения по организации финансирования скорой помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии