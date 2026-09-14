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Минобороны ФРГ решило набрать военных для бригады в Литве – Bild

Минобороны ФРГ решило набрать военных для бригады в Литве – Bild

Министерство обороны Германии приняло решение в принудительном порядке набрать военных для формирования 45‑й танковой бригады Бундесвера в Литве, так как укомплектовать на добровольной основе ее не получается.

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