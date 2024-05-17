Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес обратились к семейному психологу, чтобы спасти брак

Голливудские звезды Бен Аффлек и Дженнифер Лопес обратились к психологу, чтобы спасти брак Фото: из открытых источников В 2024 году стали появляться слухи, что между супругами актером Беном Аффлеком и певицей Дженнифер Лопес не все гладко.
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