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Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес обратились к семейному психологу, чтобы спасти брак

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес обратились к семейному психологу, чтобы спасти брак

Голливудские звезды Бен Аффлек и Дженнифер Лопес обратились к психологу, чтобы спасти брак Фото: из открытых источников В 2024 году стали появляться слухи, что между супругами актером Беном Аффлеком и певицей Дженнифер Лопес не все гладко.

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