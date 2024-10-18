Такер Карлсон раскрыл тайны управления США глубинным государством: «Они разрушают жизни»

Такер Карлсон анонсировал фильм-разоблачение о глубинном государстве в США, фото: Zuma ТАСС 7K прочтений 2 дня назад Американский журналист Такер Карлсон, активно выступающий против политики Демократической партии и бравший интервью у президента России Владимира Путина в период СВО, анонсировал многосерийный фильм.