Особенности национального брака: несколько фактов о свадебных обычаях на Руси

Свадебные традиции на Руси всегда отличались оригинальностью. Причудливое переплетение языческих обрядов и христианских обычаев в русских деревнях, позволило появиться множеству интересных явлений, о которых большинство современных людей никогда не слышали.
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