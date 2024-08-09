Грузинские наемники были замечены на территории Курской области

Российские Telegram-каналы демонстрируют видеокадры, на которых, как заявляют авторы, зафиксированы наемники из Грузии, присоединившиеся к армии киевского режима во время последней атаки на российский регион, а именно на Курскую область.
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