Грузинские наемники были замечены на территории Курской области

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Что-то мне подсказывает, что пленных грузин не будет. Это всего лишь агрессивный биомусор возомнивший себя Богом. Как, впрочем, и остальные наёмники. А место мусора - помойка, корм для ворон. Земля им - стекловатой. Твари.