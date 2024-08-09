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Грузинские наемники были замечены на территории Курской области

Грузинские наемники были замечены на территории Курской области

Российские Telegram-каналы демонстрируют видеокадры, на которых, как заявляют авторы, зафиксированы наемники из Грузии, присоединившиеся к армии киевского режима во время последней атаки на российский регион, а именно на Курскую область.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Что-то мне подсказывает, что пленных грузин не будет. Это всего лишь агрессивный биомусор возомнивший себя Богом. Как, впрочем, и остальные наёмники. А место мусора - помойка, корм для ворон. Земля им - стекловатой. Твари.
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