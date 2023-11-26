Байден и Нетаньяху договорились работать над освобождением всех заложников

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились продолжать работу над освобождением всех граждан, которых удерживает в своем плену палестинская группировка ХАМАС в секторе Газа.
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