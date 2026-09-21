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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Мэр Москвы: в Коммунарке построят пешеходный мост через Ивановский пруд

Мэр Москвы: в Коммунарке построят пешеходный мост через Ивановский пруд

Утвержден проект планировки территории площадью 0,34 гектара в районе Коммунарка для возведения пешеходного моста через Ивановский пруд.

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