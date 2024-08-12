Что Китай заявил о формировании временного правительства в Бангладеш 

Китай приветствует формирование временного правительства в Бангладеш. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, комментируя, состоявшееся принесение присяги в качестве главы временного правительства Бангладеш нобелевским лауреатом Мухаммадом Юнусом, сообщает russian.
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