Украинские власти отвергают переговоры с Россией по урегулированию конфликта, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
В офисе Зеленского объяснили невозможность диалога с Россией
Комментарии
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Alex
Впечатляющий отрыв от реальности. Нужен еще один виток референдумов. Киевская, Николаевская, Одесская области должны вернуться домой.
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17 час.
Chilipeper
Ну правильно. На границы 1991 до подписания Беловежских соглашений. А мы про что? Разве мы против?
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10 час.
Павел Гончаров
Хотеть не вредно, вопрос или получишь.
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2 час.
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