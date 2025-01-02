Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Влдимир
    Это верно!👍👍👍👍👍О хорошем человек...
  • Влдимир
    НУ ты и морда!!!! Тебе не в домёк как не воровать, а радовать простых Россиян! НУууу и держиморда.О хорошем человек...
  • Лидия Санникова
    Сам и вбросил. За баблом приехал. Есть хочет дедушка. НадоелДиректор Леонтьев...

В офисе Зеленского объяснили невозможность диалога с Россией

Украинские власти отвергают переговоры с Россией по урегулированию конфликта, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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Комментарии
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Alex
Впечатляющий отрыв от реальности. Нужен еще один виток референдумов. Киевская, Николаевская, Одесская области должны вернуться домой.
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17 час.
Chilipeper
Ну правильно. На границы 1991 до подписания Беловежских соглашений. А мы про что? Разве мы против?
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10 час.
Павел Гончаров
Хотеть не вредно, вопрос или получишь.
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2 час.

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