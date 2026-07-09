Глава ВОЗ осудил расизм сенатора Парагвая и потребовал извинений перед Мбаппе

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в своих соцсетях выступил в защиту нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, подвергшегося расистским нападкам со стороны парагвайского сенатора Селесты Амарильи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии