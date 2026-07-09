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Газета.ру

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Глава ВОЗ осудил расизм сенатора Парагвая и потребовал извинений перед Мбаппе

Глава ВОЗ осудил расизм сенатора Парагвая и потребовал извинений перед Мбаппе

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в своих соцсетях выступил в защиту нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, подвергшегося расистским нападкам со стороны парагвайского сенатора Селесты Амарильи.

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