Успехи фермеров, отборные продукты и множество развлечений: в Краснодарском крае пройдет самая крупная ярмарка на юге России

Успехи фермеров, отборные продукты и множество развлечений: в Краснодарском крае пройдет самая крупная ярмарка на юге РоссииВ Краснодарском крае с 24 по 27 сентября пройдет крупнейшая на юге России ярмарка фермерской продукции «Кубанская ярмарка».