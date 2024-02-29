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Мотострелки ЮВО продолжают штурм, закрепляясь в Работино

Мотострелки ЮВО продолжают штурм, закрепляясь в Работино

Мотострелки ЮВО продолжают ведение штурмовых действий в районе Работино (Запорожская область). Как рассказали в Минобороны, благодаря грамотному планированию операций со стороны командования группировки войск «Днепр», нашим мотострелкам удается застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта.

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