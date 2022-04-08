Н’Жи о магических ритуалах: «Дерьмо собачье. Не считаю, что какой-то мужик может что-то изменить в игре при помощи взмахов рук»

Клинтон Н’Жи рассказал об отношении к магии. – Как относишься к магическим ритуалам в футболе? Их вроде бы применяли и на Кубке Африки.

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