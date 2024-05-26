Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о планах страны вернуть Абхазию и Южную Осетию в 2030 году.
Премьер Грузии Кобахидзе заявил о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию в 2030 году
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Ну если Абхазия будет зад показывать России и огрызаться, то так и будет!!!
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16 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Да пусть возвращают Абхазию - хватит им вести себя как политическая проститутка. Пусть живут без наших туристов. А согласится ли Южная Осетия? Но это их решение.
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16 час.
Резидент 007
В 2008 г. Саакашвили пытался вернуть Южную Осетию. Тогда погибло много осетин и более 150 российских миротворцев. Добровольно Южная Осетия в Грузию уже не вернётся.
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14 час.
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