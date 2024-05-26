Премьер Грузии Кобахидзе заявил о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию в 2030 году

ВД Вовладар Даров Ну если Абхазия будет зад показывать России и огрызаться, то так и будет!!!

ТБ Татьяна Бутова Да пусть возвращают Абхазию - хватит им вести себя как политическая проститутка. Пусть живут без наших туристов. А согласится ли Южная Осетия? Но это их решение.