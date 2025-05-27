Российский военный высказался о запасах беспилотников у ВСУ

Попытки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковать территории России имеют две цели — это террор россиян и посыл президенту США Дональду Трампу, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
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