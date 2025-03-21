«Они их рабы»: Клава Кока разнесла VIP-ов за неуважение к официантам

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) пожаловалась на то, что в заведениях, куда ходят состоятельные люди, часто официантов, хостес и других сотрудников не уважают, не благодарят и даже грубят.
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