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Появились первые итоги эксперимента с «исламской ипотекой» в России

Появились первые итоги эксперимента с «исламской ипотекой» в России

Три месяца назад в четырех регионах стартовал эксперимент ЦБ по внедрению исламского банкинга в РФ. Особый интерес у россиян вызвала «исламская ипотека», которую может получить любой гражданин вне зависимости от вероисповедания.

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