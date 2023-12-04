Появились первые итоги эксперимента с «исламской ипотекой» в России

Три месяца назад в четырех регионах стартовал эксперимент ЦБ по внедрению исламского банкинга в РФ. Особый интерес у россиян вызвала «исламская ипотека», которую может получить любой гражданин вне зависимости от вероисповедания.
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