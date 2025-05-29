Влияет ли беспорядок в доме на ментальное здоровье

Философский спор о том, что первично – бытие или сознание, кажется бесконечным. Но мы вычленим из него один аспект и на основе данных от психологов посмотрим на то, как беспорядок в доме влияет на ментальное здоровье (спойлер: сильно и негативно).
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