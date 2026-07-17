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Захарова отреагировала на отъезд посла Германии цитатой из "Мастера и Маргариты"

Захарова отреагировала на отъезд посла Германии цитатой из "Мастера и Маргариты"

www.globallookpress.com/Bernd Elmenthaler Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 июля отреагировала на завершение миссии посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа цитатой из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

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