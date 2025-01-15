Новые ограничения США на экспорт ИИ-чипов сильно ударят по выручке NVIDIA – на э...

Новые ограничения США на экспорт ИИ-чипов сильно ударят по выручке NVIDIA – на экспорт приходится 56% выручки компанииВчера сообщалось о том, что власти США приняли новые ограничения, которые поделят страны на различные группы, в рамках которых будут действовать различные ограничения на экспорт ИИ-чипов.