НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Новые ограничения США на экспорт ИИ-чипов сильно ударят по выручке NVIDIA – на э...

Новые ограничения США на экспорт ИИ-чипов сильно ударят по выручке NVIDIA – на э...

Новые ограничения США на экспорт ИИ-чипов сильно ударят по выручке NVIDIA – на экспорт приходится 56% выручки компанииВчера сообщалось о том, что власти США приняли новые ограничения, которые поделят страны на различные группы, в рамках которых будут действовать различные ограничения на экспорт ИИ-чипов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх