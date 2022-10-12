Глава спецслужбы Великобритании Флеминг счел угрозой развитие в КНР современных технологий

Руководитель Управления правительственной связи Великобритания Джереми Флеминг уверен, что Китай использует новые технологии для доминирования над зарубежными противниками и подавления инакомыслия внутри государства, передает телеканал NBC News.
Руководитель Управления правительственной связи Великобритания Джереми Флеминг уверен, что Китай использует новые технологии для доминирования над зарубежными противниками и подавления инакомыслия внутри государства, передает телеканал NBC News.
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