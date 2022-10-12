Общественная служба новостей

1 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nana Абраменко
    еще какая гнида http://perebezhchik.ru/person/kalashnikov-sergey-vyacheslavovich/Экс-министр труда...
  • Егоров Николай
    Смерть иуде по законам военного времени.В Белогородской о...
  • Александр Свитайло
    У себя, на территории Польши создавайте, что хотите.... А вот насчет Украины - можем прислать губозакатывающую машину...Dziennik Politycz...

Глава спецслужбы Великобритании Флеминг счел угрозой развитие в КНР современных технологий

Глава спецслужбы Великобритании Флеминг счел угрозой развитие в КНР современных технологий

Руководитель Управления правительственной связи Великобритания Джереми Флеминг уверен, что Китай использует новые технологии для доминирования над зарубежными противниками и подавления инакомыслия внутри государства, передает телеканал NBC News.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх