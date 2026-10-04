Бразилия и Россия обсуждают соглашение в рамках БРИКС

Россия и Бразилия обсуждают таможенное соглашение в рамках БРИКС. Переговоры касаются взаимного признания экономических операторов и сокращения времени на оформление.
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Собственно для этого и создавали "экономический союз" - для упрощения процедур оформления таможенных грузов, в частности. Если есть какие-то сложности в ведении переговорах о самом "механизме реализации", то это не означает что нельзя найти приемлемый вариант.