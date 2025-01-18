AP: не менее 70 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии

В регионе Салежа в Нигерии взорвался бензовоз, в результате чего погибли не менее 70 человек. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на представителя национального агентства по чрезвычайным ситуациям страны Хуссаини Ису.
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