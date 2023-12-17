Патрушев: снятие импортной пошлины с куриных яиц почти завершено

Известия/СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ Планируется, что через две-три недели в Россию поступят необлагаемые ввозной пошлиной яйца из Турции, и это позволит скорректировать цены, заявил 16 декабря министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на съезде партии "Единая Россия".
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