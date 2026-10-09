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Невеста

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Свадьба на расстоянии: как технологии меняют подход к организации торжества

Свадьба на расстоянии: как технологии меняют подход к организации торжества

Почему дистанционный формат перестал быть экзотикой Ещё несколько лет назад сама мысль о том, что свадьбу можно подготовить, ни разу не встретившись с организатором лично, вызывала у большинства пар скептическую улыбку.

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