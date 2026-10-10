«Бавария» опустится на 3-е место, если «Фрайбург» победит «Шальке» завтра. Мюнхенцы сыграли вничью с «Аугсбургом» и не смогли догнать «Боруссию», потерявшую очки с «Вердером»

«Бавария» упустила возможность догнать «Боруссию» Дортмунд в таблице Бундеслиги . Сегодня команда Венсана Компани сыграла вничью с « Аугсбургом » (2:2) в 5-м туре.
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