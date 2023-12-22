Рогов: Силы ПВО сбили два украинских БПЛА на подлете к Бердянску

Силы ПВО России перехватили два беспилотника ВСУ на подлете к городу Бердянск под Запорожьем. Это следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале главы движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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