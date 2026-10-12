Сцена загорелась на концерте Элджея в Новосибирске

Огонь удалось быстро потушить На концерте Элджея 10 октября на "Сибирь-Арене" в Новосибирске слушатели заметили на сцене небольшой пожар.
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