WADA в глубоком кризисе из-за схватки с США. Что нужно знать

Глобальная система борьбы с допингом переживает кризис. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) активно конфликтует с Антидопинговым агентством США (USADA) и рассматривает возможность наложить санкции на американский спорт.
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