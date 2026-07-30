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Регионы России

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МИД РФ квалифицировал атаку ВСУ на автобус Лугansk—Светлодарск как военное преступление

МИД РФ квалифицировал атаку ВСУ на автобус Лугansk—Светлодарск как военное преступление

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник охарактеризовал атаку украинских вооружённых формирований на рейсовый автобус, следующавший по маршруту Луганск — Светлодарск, как тяжкое военное преступление.

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